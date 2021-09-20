С 1 октября владельцы перегруженных фур будут получать штраф

1 октября вступает в действие закон о проведении габаритно-весового контроля. Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на транспорте, которые были зафиксированы фото и видеосъемки, в том числе и в автоматическом режиме. Этот шаг должен обезопасить дороги, недавно отремонтированные в рамках программы «Велике будівницво». Состояние дорог, в свою очередь, напрямую влияет на безопасность и количество ДТП.





Кроме этого, закон вводит в действие штрафы для водителей за невыполнение требований по остановке от сотрудников Укртрансбезопасности, внесение в ТТН или другие документы недостоверных данных о весе или габаритах груза и т.д..





Еще с 2020 года на всех ключевых инфраструктурных объектах Укравтодор устанавливает площадки для взвешивания в движении (WiM). К концу году должно заработать 102 подобных комплекса. Уже имеющиеся площадки пока работают в тестовом режиме, до 1 октября.





Площадка WiM устанавливается на всю ширину дороги. Камеры круглосуточно фиксируют номерные знаки всех проезжающих автомобилей. А оборудование, установленное в верхнем слое дорожного покрытия, фиксирует общий вес, нагрузку на каждую ось и каждое колесо. Также фиксируются и габариты. Система работает в полностью автоматическом режиме без влияния человека.



