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19 сентября 21, 12:46
Топ-5 лучших евроблях для украинцев
Audi A3
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Так называемые евробляхи продолжают пользоваться огромной популярностью у Украинцев.
Многие наши соотечественники покупают себе автомобили на вторичном рынке. В таких случаях обращают внимание на множество факторов, учитывая при этом особенности езды по территории Украины.

Немецкий автомобильный журнал AutoBild опубликовал список лучших моделей компакт-класса с пробегом, составленный на основе данных организации TÜV (нем. Technischer Überwachungsverein).

VW Golf

Первое место в этом рейтинге заслужено занимает бестселлер VW Golf. Несмотря на то, что у этой машины, уже в первые годы эксплуатации, проявляюется множество изъянов, она все равно остается лидером рынка.

Hyundai i30

По мнению экспертов, Hyundai i30 это лучший по ряду параметров и критериев автомобиль на вторичном рынке. Как показали тесты, Hyundai i30 технически во всем превосходит такую знаменитую классику, как VW Golf.

VW Beetle

После двух-трех лет эксплуатации у этого автомобиля появляются проблемы с маслом. Но при этом остальные системы продолжают работать идеально, как новенькие.

Audi A3

Audi A3, вышедшая на рынок в 2012 году, уверенно занимает свое место в этом топе. Построенная на одной платформе с VW Golf седьмого поколения, она разделила с ним и проблемы с тормозными дисками. Плюс к этому эксперты обнаружили посторонние звуки в шасси.

Volvo V40

Так же одной из наиболее популярных среди украинцев машиной является Volvo V40, которую выпускали до 2019 года. У этих автомобилей обнаружено меньше дефектов, чем в среднем по всему их сегменту.

Со стороны безопасности у него просто нет слабых мест. Единственная техническая проблема – утечка масла, которая возникала на первых годах эксплуатации.

Источник: https://apostrophe.ua/
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