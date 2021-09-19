Топ-5 лучших евроблях для украинцев

Многие наши соотечественники покупают себе автомобили на вторичном рынке. В таких случаях обращают внимание на множество факторов, учитывая при этом особенности езды по территории Украины.





Немецкий автомобильный журнал AutoBild опубликовал список лучших моделей компакт-класса с пробегом, составленный на основе данных организации TÜV (нем. Technischer Überwachungsverein).





VW Golf





Первое место в этом рейтинге заслужено занимает бестселлер VW Golf. Несмотря на то, что у этой машины, уже в первые годы эксплуатации, проявляюется множество изъянов, она все равно остается лидером рынка.





Hyundai i30





По мнению экспертов, Hyundai i30 это лучший по ряду параметров и критериев автомобиль на вторичном рынке. Как показали тесты, Hyundai i30 технически во всем превосходит такую знаменитую классику, как VW Golf.





VW Beetle





После двух-трех лет эксплуатации у этого автомобиля появляются проблемы с маслом. Но при этом остальные системы продолжают работать идеально, как новенькие.





Audi A3





Audi A3, вышедшая на рынок в 2012 году, уверенно занимает свое место в этом топе. Построенная на одной платформе с VW Golf седьмого поколения, она разделила с ним и проблемы с тормозными дисками. Плюс к этому эксперты обнаружили посторонние звуки в шасси.





Volvo V40





Так же одной из наиболее популярных среди украинцев машиной является Volvo V40, которую выпускали до 2019 года. У этих автомобилей обнаружено меньше дефектов, чем в среднем по всему их сегменту.





Со стороны безопасности у него просто нет слабых мест. Единственная техническая проблема – утечка масла, которая возникала на первых годах эксплуатации.



