Mitsubishi 3000GT 2025 года представили на первых рендерах

Напомним, был в истории японского автопроизводителя Mitsubishi 3000GT, который, как ни странно, продавался как GTO только на домашнем рынке.





Автопроизводитель хотел избежать ассоциации с шильдиками Ferrari и Pontiac на зарубежных рынках. 3000GT выглядел футуристично и имел 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 320 л.с. Для человека, недавно получившего водительские права, это было похоже на современный Lamborghini Huracan с точки зрения мощности и безупречных характеристик.





В то время 3000GT конкурировал с популярными Toyota Supra, Nissan Skyline, Mazda RX7 и Nissan 300ZX. Сейчас у Mitsubishi нет планов возродить свою модель, как это сделал Nissan со своим спорткаром Z. Однако это не помешало независимому дизайнеру пофантазировать на тему возрождённого 3000GT. Перед нами эффектный автомобиль с клиновидным профилем и футуристическим дизайном.





Вертикальные вставки на капоте и графика с «акульим носом» на передней панели намекают на его мощные характеристики, в то время как верхние ДХО имитируют окрашенные в разные цвета полосы задних стоек.









В профиль силуэт авто очень похож на оригинальный 3000GT с его горизонтальными линиями кузова и большим задним стеклом. Контрастные сплиттеры, боковые юбки и задний диффузор имеют тонкие полосы с цветовой кодировкой, которые работают на эстетику «быстрой езды». Платформу автомобиль мог бы позаимствовать у нового ниссановского купе Z. Это открыло ему доступ к 400-сильному 3,0-литровому двигателю V6 с двойным турбонаддувом VR30DDTT, сочетающимся с 6МКПП или 9АКПП и заднем приводом.













Возможно, марка также могла бы превратить 3000GT в полноприводный гибрид. Тем более что сейчас Mitsubishi работает над вариантом Outlander Ralliart с подключаемой гибридной системой.





Салон потенциальной новинки по размерам был бы похож на новый Nissan Z, хотя и с более футуристической компоновкой.





Здесь имелись бы виртуальная «приборка», проекционный дисплей и большой информационно-развлекательный сенсорный экран с функциями Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi.



