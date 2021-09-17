Chevrolet Corvette C5 с двумя моторами на 1300 л.с

Данная модель всегда привлекала к себе внимание. А, как известно, любая интересная разработка рано или поздно попадает в руки тюнеров. В этот раз энтузиасты доработали Chevrolet Corvette C5. В ходе модернизации он получил сразу 2 двигателя V8, общая мощность которых составляет 1300 л.с. С таким оснащением автомобиль способен разгоняться до 460 — 480 км/ч.





Харизматичный Chevrolet Corvette C5 имеет статус культового автомобиля. Это одна из тех моделей, которые носят в себе «дух Америки». Очевидно, что инженеры и дизайнеры компании General Motors на этапе разработки не полагали, во что он превратится спустя время, если попадет в руки энтузиаста.





Особенно, если речь идет о человеке, который наработал опыт в области переделки транспортных средств.













Многие могут знать, что американская культура в своей основе предпочитает двигатель V8. Преданные фанаты этого мотора точно должны знать имя Гордон Тронсон. Именно он является создателем уникальных хот-родов и шоу-каров. Самыми узнаваемыми являются такие проекты как Ford Econoline, оснащенный 4 моторами, и Ford Model T с двигателями, мощностью 1200 л.с.





Совсем недавно Гордон продемонстрировал новую разработку, которая была основана на переднемоторном Chevrolet Corvette. Известно, что экземпляр для базы был выпущен в 2001 году. Трансон остался верным своей идеологии и решил оснастить автомобиль двумя двигателями V8 LT4, объем которого составляет 6.2 литра.





Моторы дополнили двумя нагнетателями, что позволило повысить мощность до 650 л.с. После всех доработок общая отдача повысилась до 1300 л.с. Параметры динамики приведены на основе предварительных расчетов. Нет точной информации о том, будут ли в реальных условиях проводить испытания транспорта.





Подобные доработки с моторами потребовали значительных изменений в конструкции транспортного средства. Для нового Corvette GT-55C расширили колею, а заводские кузовные панели поменяли на пластиковые аналогичные. Кроме того, автомобиль получил внушительное актикрыло.













Вместе с жабрами по бокам и на крышке моторного отсека это позволило превратить обычный спорткар в настоящего монстра. Очертания стандартного Corvette можно определить только по пассажирской капсуле. Нет точных сведений, откуда взята оптика, но есть версия, что ее позаимствовали у моделей компании Hyundai или Lexus.





Удивительный Corvette Гордона был представлен в рамках автошоу Hot August Nights. Но настоящий ажиотаж разработка вызвала на мероприятии Monterey Car Week, которое состоялось в Калифорнии. С большей долей вероятности можно предположить, что эта доработка так и будет сохранять статус шоу-кара в единственном экземпляре, как и другие проекты Гордона.





Заниматься ей даже в ограниченном тираже не совсем выгодно, так как автомобиль будет оцениваться слишком дорого и станет интересным, с точки зрения приобретения, только для истинных поклонников модели.



