Пересесть на электрокары до 2030 года – что ждет водителей

Выгодно ли переходить на электрокар





Три года назад Александр купил електрокар. Взял подержанный из Европы за 10 000 долларов. До того ездил на стареньком бензиновом. Экономию почувствовал с первых месяцев. Ранее на топливо тратил плюс-минус 5 000 гривен.





"Ценник, который я плачу за потребленную энергию, равен 700-600 гривен при том же километраже, при тех же условиях, и уже в 5-6 раз меньше", – говорит владелец электрокара Александр Котляр.





Заряжает машину в собственном гараже. Когда ездит далеко – на станциях. Найти их можно на карте в специальном приложении.

Еще полтора года украинцев будут поощрять к покупке электрокаров льготами. Например, сейчас при ввозе не нужно платить пошлину и НДС. Александр говорит: это тоже ему сохранило копейку.





"Экономия денег на налоге это до 4000 долларов. За счет того, что нет НДС. И акциз намного меньше, чем на другие авто", – отмечает Александр.





Для сравнения: на сегодня подержанное бензиновое авто из Европы 2000 года выпуска стоит полторы тысячи долларов. Еще почти столько же придется выложить за ввоз и растаможку. Бензин в месяц при условии, что ездить пятьдесят километров в день, обойдется минимум в 3000 гривен. Сейчас в Украине около 80% процентов автомобилей, завезенных из Европы.





Что произойдет с бензиновыми и дизельными авто





Меньше чем через 10 лет ни новых, ни старых бензиновых и дизельных автомобилей вы не сможете привезти из-за границы. Вместо них будут электромобили. Главное преимущество электромобилей – экологичность. Сейчас их на автодорогах слишком мало. Зато много дизельных, загрязняющих атмосферу углекислым газом. Это и легковые, и грузовые машины.





По закону и Соглашению об ассоциации с ЕС до 2030 года Украина обязана уменьшить выбросы в области транспорта на треть. Но старых бензиновых и дизельных автомобилей – никто не будет запрещать.





"Те 14,5 млн автомобилей, которые есть и к тому времени не развалятся от возраста, могут использоваться в повседневной жизни. Вы сможете их перепродавать внутри страны", – говорит генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров.





Точно не запретят старых машин Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобилей фермерских хозяйств, которые передаются по наследству, и ретроавтомобилей. Весь этот транспорт можно будет ввозить из-за границы.



