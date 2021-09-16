Растаможку евроблях перевели в онлайн: как это работает

Для этого нужно будет воспользоваться приложением или порталом “Дія”. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.





Правда, пока это нововведение позиционируется как экспериментальное. Проект рассчитан по 31 декабря 2023 года включительно.





Украинцы смогут в электронном виде подать документы для таможенного оформления авто (регистрационный (технический) документ, документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий присвоение регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, документ, подтверждающий полномочия лица на представительство), оплатить таможенный сбор и завершить оформление в автоматическом режиме.





У украинцев будет 10 календарных дней на уплату таможенных платежей (со дня получения реквизитов на их оплату).





Предполагается, что благодаря такому нововведению украинцам станет проще и быстрей растаможивать свои автомобили на иностранной регистрации. При этом исчезнут коррупционные схемы (или их станет меньше).



