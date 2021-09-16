В Украине цены на бензин резко выросли после того, как Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.





Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек - с 25,94 гривен до 26,61 гривен за литр. А для дизельного топлива повышены на 63 копейки - с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.





То есть, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на автозаправочных станциях не может быть выше 31,61 гривен за литр, а дизтоплива - 29,32 гривен за литр.





После публикации новой предельной стоимости розничные цены на топливо в Украине в среду, 15 сентября, поднялись. При этом автогаз упал в стоимости на одну копейку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.





По данным мониторинга, средние розничные цены составляют:





на бензин А-92 - 29,24 гривен за литр (+0,33 гривен),

на бензин А-95 - 30,12 гривен за литр (+0,25 гривен),

на дизельное топливо - 28,38 гривен за литр (+0,23 гривен),

на автогаз - 17,48 гривен за литр (-0,01 гривен).



