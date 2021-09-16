В Украине цены на бензин резко выросли после того, как Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек - с 25,94 гривен до 26,61 гривен за литр. А для дизельного топлива повышены на 63 копейки - с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.

То есть, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на автозаправочных станциях не может быть выше 31,61 гривен за литр, а дизтоплива - 29,32 гривен за литр.

После публикации новой предельной стоимости розничные цены на топливо в Украине в среду, 15 сентября, поднялись. При этом автогаз упал в стоимости на одну копейку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

По данным мониторинга, средние розничные цены составляют:

Ранее СМИ назвали главного клиента крупнейшего в Украине подпольного НПЗ. В Харьковской области работает мини-НПЗ, на долю которого, по оценкам СМИ, приходится пятая часть серого рынка топлива.

