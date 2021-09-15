BMW iX сам паркуется и заряжает батарею (ВИДЕО)

По сюжету, пассажиры приезжают на крытую парковку и оставляют машину на площадке с особыми знаками. Затем водитель даёт электрокару команду посредством приложения и уходит.





Авто само едет к месту подзарядки аккумуляторов, где робот подключает его к устройству. Позднее машина направляется на мойку, а затем по команде владельца возвращается туда, где её оставили. В финале показан уровень зарядки батареи – 64 %.





В описании указано, что видео снято на полигоне с дополнительными объектами инфраструктуры – камерами и датчиками, помогающими кроссоверу ориентироваться в окружающем пространстве. Судя по отдельным деталям ролика, необходимые устройства предоставила фирма Bosch.





Напомним, что BMW iX дебютировал в начале лета и оказался флагманом бренда в сфере технологий.



