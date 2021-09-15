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АвтоМото
Новости
15 сентября 21, 12:15
BMW iX сам паркуется и заряжает батарею (ВИДЕО)
BMW iX
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На YouTube опубликован ролик, демонстрирующий работу автономного управления электрического кроссовера BMW iX. Автомобиль может сам найти место на стоянке, зарядить батарею и заехать на мойку.
По сюжету, пассажиры приезжают на крытую парковку и оставляют машину на площадке с особыми знаками. Затем водитель даёт электрокару команду посредством приложения и уходит.

Авто само едет к месту подзарядки аккумуляторов, где робот подключает его к устройству. Позднее машина направляется на мойку, а затем по команде владельца возвращается туда, где её оставили. В финале показан уровень зарядки батареи – 64 %.

В описании указано, что видео снято на полигоне с дополнительными объектами инфраструктуры – камерами и датчиками, помогающими кроссоверу ориентироваться в окружающем пространстве. Судя по отдельным деталям ролика, необходимые устройства предоставила фирма Bosch.

Напомним, что BMW iX дебютировал в начале лета и оказался флагманом бренда в сфере технологий.


Источник: https://avtodream.org/
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