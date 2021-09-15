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АвтоМото
Новости
15 сентября 21, 12:12
Новую Mazda CX-5 2022 показали официально
Mazda CX-5 2022
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Новая Mazda CX-5 2022 модельного года рассекречена на официальных фото.
Популярный в Украине кроссовер будет исключительно 4х4, перенес технические изменения и поступит в продажу с зимы.

Не так давно Фокус показывал отличия Мазда СХ-5 2022 модельного года, основываясь на фотографиях не лучшего качества из Японии. И вот "шпионским играм" пришел конец – теперь мы можем не просто показать официально новую внешность Mazda CX-5, но и раскрыть технические подробности.

Фары кроссовера стали выразительнее на вид и получили L-образные светодиодные ходовые огни дневного света



Дизайн Mazda CX-5 сильно не изменился – у кроссовера новый трехмерный узор решетки радиатора, освежены бамперы, а фары и фонари стали выразительнее на вид. Стандартными теперь являются 19-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне появился большой 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы и установлены новые передние сиденья. Кроме того, расширен перечень вариантов внутренней отделки, причем в самой дорогой версии использованы кожа Nappa и дерево.

Mazda CX-5 получила новые сиденья и увеличенный дисплей мультимедиа с более современной графикой и новейшую информационно-развлекательную систему



Как и прежде, кроссовер Mazda в большинстве стран оснащают бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.), а на североамериканском рынке предложен и 2,5-литровый 250-сильный турбомотор.

Инженеры японской марки также доработали 6-ступенчатую автоматическую КПП и перенастроили подвеску для более комфортабельной езды.



Кстати, отныне Mazda CX-5 (а также другие кроссоверы марки) будут исключительно полноприводными – от версий с передним приводом решили отказаться.

Источник: https://focus.ua/
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