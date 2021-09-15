Новую Mazda CX-5 2022 показали официально

Популярный в Украине кроссовер будет исключительно 4х4, перенес технические изменения и поступит в продажу с зимы.





Не так давно Фокус показывал отличия Мазда СХ-5 2022 модельного года, основываясь на фотографиях не лучшего качества из Японии. И вот "шпионским играм" пришел конец – теперь мы можем не просто показать официально новую внешность Mazda CX-5, но и раскрыть технические подробности.





Фары кроссовера стали выразительнее на вид и получили L-образные светодиодные ходовые огни дневного света













Дизайн Mazda CX-5 сильно не изменился – у кроссовера новый трехмерный узор решетки радиатора, освежены бамперы, а фары и фонари стали выразительнее на вид. Стандартными теперь являются 19-дюймовые легкосплавные диски.





В салоне появился большой 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы и установлены новые передние сиденья. Кроме того, расширен перечень вариантов внутренней отделки, причем в самой дорогой версии использованы кожа Nappa и дерево.





Mazda CX-5 получила новые сиденья и увеличенный дисплей мультимедиа с более современной графикой и новейшую информационно-развлекательную систему













Как и прежде, кроссовер Mazda в большинстве стран оснащают бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.), а на североамериканском рынке предложен и 2,5-литровый 250-сильный турбомотор.





Инженеры японской марки также доработали 6-ступенчатую автоматическую КПП и перенастроили подвеску для более комфортабельной езды.













Кстати, отныне Mazda CX-5 (а также другие кроссоверы марки) будут исключительно полноприводными – от версий с передним приводом решили отказаться.



