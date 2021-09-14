В Украине могут появиться специальные номера для автомобилей

Автор петиции предлагает ввести специальные номерные знаки для транспортных средств, которые имеют историческую ценность.





Инициатор нововведения ссылается на опыт других стран, например, Польшу и Германию, где исторические автомобили вынесены в одну группу. Речь идет об автомобилях в возрасте более 30 лет в оригинальной комплектации и отличном техническом состоянии. За границей такие автомобили вынесены в отельную группу и получают специальные номера.





Автор петиции предлагает внести правки в ДСТУ 4278: 2019, а также ввести в оборот новых тип автомобильных номерных знаков: АА ____Н. Где АА – административно-территориальная принадлежность транспортного средства, _____ — комбинация цифр, Н – отметка, которая указывает на историческую ценность авто.





Кроме того, было предложено выдели цветом номерные знаки исторических автомобилей. Комбинация цифр и букв должны быть нанесены красным цветом на целом фоне.



