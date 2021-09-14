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14 сентября 21, 13:10
В Украине могут появиться специальные номера для автомобилей
номера для автомобилей
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На сайте Офиса президента Украины была зарегистрирована петиция, которая предусматривает введение новых номеров для автомобилей.
Автор петиции предлагает ввести специальные номерные знаки для транспортных средств, которые имеют историческую ценность.

Инициатор нововведения ссылается на опыт других стран, например, Польшу и Германию, где исторические автомобили вынесены в одну группу. Речь идет об автомобилях в возрасте более 30 лет в оригинальной комплектации и отличном техническом состоянии. За границей такие автомобили вынесены в отельную группу и получают специальные номера.

Автор петиции предлагает внести правки в ДСТУ 4278: 2019, а также ввести в оборот новых тип автомобильных номерных знаков: АА ____Н. Где АА – административно-территориальная принадлежность транспортного средства, _____ — комбинация цифр, Н – отметка, которая указывает на историческую ценность авто.

Кроме того, было предложено выдели цветом номерные знаки исторических автомобилей. Комбинация цифр и букв должны быть нанесены красным цветом на целом фоне.

Источник: https://newsyou.info/
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