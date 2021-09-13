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АвтоМото
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13 сентября 21, 12:51
Обновленный Jeep Renegade заметили во время тестов
Jeep Renegade
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Jeep начал тестировать на дорогах общего пользования обновленный компактный внедорожник Jeep Renegade. В продаже он появится в 2022 году.
Обновленный Renegade тестируют в сильно закамуфлированном виде. Однако, несмотря на камуфляж понятно, что этот внедорожник получит новые бамперы, новую решетку радиатора, новые фары и новые колесные диски.

В салоне полностью изменится приборная панель. Экран информационно-развлекательной системы станет плавающим, он будет располагаться над приборной панелью, как у Jeep Compass и Commander. Кроме того, Renegade получит новое рулевое колесо, как у Compass.

В линейке двигателей появится новый силовой агрегат. Речь идет про 1,3 л мотор Turboflex мощностью 185 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этим мотором уже оснащаются Compass, Commander и Fiat Toro. Покупателям также предложат версию со старым 2,0 л турбодизелем мощностью 170 л.с.

Продажи обновленного Renegade начнутся в 2022 году. Сколько он будет стоить – пока не известно.

В Украине сейчас Jeep Renegade стоит от 668 250 гривен. Он оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. Коробка передач – 9-ступенчатая автоматическая.







Источник: https://auto.today.ua/
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