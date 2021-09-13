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АвтоМото
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13 сентября 21, 12:49
В Украине появился новейший электрокроссовер Ford Mustang
Ford Mustang Mach-E
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В Украину привезли первый Ford Mustang Mach-E. Электромобиль Форд Мустанг привез один из киевских автосалонов и продает его за $81 тыс.
Новый Ford Mustang Mach-E – первый серийный электрокроссовер американской марки. В его дизайне присутствуют черты Mustang, хотя с масл-каром он не имеет ничего общего и построен на платформе Ford Kuga.

В Киев приехал электрокар Форд Мустанг в версии 4X Premium. Он оснащен двумя моторами общей мощностью 351 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с. Батарея емкостью 98 кВтч обеспечивает запас хода в 435 км.







Источник: https://topgir.com.ua/
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