В Украине заработали 20 новых камер автофиксации
Общее их количество достигло 138.
На этот раз новые камеры автофиксации активировали в Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.
Полтавская область
• на 324 км 515 автодороги М-03, по направлению к г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);
• на 319 км 374 автодороги М-03, по направлению к г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);
• на 30 км 459 автодороги М-22, по направлению к г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).
Кременчуг
• ул. Андрея Ковалева, 17, по направлению к ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч);
• просп. Свободы, 69-А, по направлению к ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/год).
Николаев
• просп. Героев Украины, 9-Т, по направлению к ул. Пушкинская (ограничение скорости 50 км/ч);
• просп. Богоявленский, 140, по направлению к ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).
Полтава
• ул. Великотырновская, 19, по направлению к ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);
• ул. Героев АТО, 31, по направлению к ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);
• ул. Маршала Бирюзова, 35/14, по направлению к ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).
Харьков
• просп. Науки, 60-А, по направлению к ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);
• просп. Науки, 7-В, по направлению к ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);
• просп. Московский, 86-А, по направлению к ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);
• просп. Льва Ландау, 27, по направлению к ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);
• ул. Полтавский Шлях, 79, по направлению к ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);
• Белгородское шоссе, 1, по направлению к ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).
Черновцы
* Старожучковский Путь, по направлению к ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);
• Старожучковский Путь, по направлению к ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);
• ул. Винниченко, 116, по направлению к ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);
• ул. Винниченко, 97, по направлению к ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).
Источник: https://avtodream.org/