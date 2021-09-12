В Украине заработали 20 новых камер автофиксации

Общее их количество достигло 138.





На этот раз новые камеры автофиксации активировали в Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.





Полтавская область





• на 324 км 515 автодороги М-03, по направлению к г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);

• на 319 км 374 автодороги М-03, по направлению к г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

• на 30 км 459 автодороги М-22, по направлению к г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).





Кременчуг





• ул. Андрея Ковалева, 17, по направлению к ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

• просп. Свободы, 69-А, по направлению к ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/год).





Николаев





• просп. Героев Украины, 9-Т, по направлению к ул. Пушкинская (ограничение скорости 50 км/ч);

• просп. Богоявленский, 140, по направлению к ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).





Полтава





• ул. Великотырновская, 19, по направлению к ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

• ул. Героев АТО, 31, по направлению к ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

• ул. Маршала Бирюзова, 35/14, по направлению к ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).





Харьков





• просп. Науки, 60-А, по направлению к ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

• просп. Науки, 7-В, по направлению к ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

• просп. Московский, 86-А, по направлению к ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

• просп. Льва Ландау, 27, по направлению к ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

• ул. Полтавский Шлях, 79, по направлению к ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

• Белгородское шоссе, 1, по направлению к ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).





Черновцы





* Старожучковский Путь, по направлению к ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

• Старожучковский Путь, по направлению к ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

• ул. Винниченко, 116, по направлению к ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

• ул. Винниченко, 97, по направлению к ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).



