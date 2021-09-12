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12 сентября 21, 10:00
Новая модель Tesla побила рекорд скорости
Tesla
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Tesla Model S Plaid проехала 20,76 километра за семь минут и 30,9 секунды. Таким образом, автомобиль побил на 12 секунд рекорд, установленный в 2019 году электромобилем Porsche Taycan.
Автомобиль Tesla Model S Plaid установил новый рекорд скорости среди серийных электромобилей на знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Об этом сообщает The Verge.

Абсолютно новая модель S Plaid проехала 20,76 километра за семь минут и 30,9 секунды. Таким образом, Tesla побила на 12 секунд рекорд, установленный в 2019 году электромобилем Porsche Taycan.

Новый рекорд подтвердил в Twitter генеральный директор Tesla Илон Маск.

По словам Маска, в заезде участвовал автомобиль с завода, который не имеет никаких модификаций.

Позже он добавил, что Tesla сделает еще один заезд на другой машине Model S Plaid, которая имеет улучшенную аэродинамику, карбоновые тормоза и особые шины.

Нюрбургринг - известная гоночная трасса, расположенная возле немецкого поселка Нюрбург. Трасса функционирует с 1927 года, на ней проводят гонки Формулы-1, FIA WEC и других кольцевых серий автоспорта.


Источник: https://korrespondent.net/
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