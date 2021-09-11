5 лучших электрокаров: привлекают скоростью и запасом хода

Jaguar I-Pace





Автомобиль оснащен новейшей аккумуляторной батареей емкостью 90 кВтч, которая дает запас хода 480 км. Быстрая зарядка постоянного тока на 100 кВт позволяет набрать 80% за 40 минут. От домашней розетки с настенным боксом мощностью 7 кВт электромобиль заряжается до 80% за 10 часов.





Audi E-Tron





Электрокар оснащен батареей емкостью 96 кВтч. С помощью быстродействующих блоков питания на 150 кВт до 80% автомобиль можно зарядить за 30 минут. В обычном режиме полностью машина заряжается за 8 часов. Максимально автомобиль разгоняется до 200 км/ч, а одного заряда хватает на 446 км.





Porsche Taycan





Четырехдверное купе поражает своими ходовыми качествами. Запас хода 333–463 км по циклу WLTP устроит не всех, но это компенсируется легким управлением. Также модель порадует роскошным и практичным интерьером.





KIA e-Niro





Электрокар доступен в двух вариантах. Первая версия оснащена батареей на 64 кВтч и запасом хода 385 км, а вторая – аккумулятором на 39,2 кВтч с запасом хода 240 км. От 100-киловаттного терминала автомобиль заряжается до 80% за 54 минуты.





Tesla Model S Plaid





Запас хода этой машины поражает – целых 840 км. Скорость тоже немаленькая – 320 км/ч. При этом модель сохраняет все преимущества большого семейного хэтчбека: полноценные пассажирские места и большой багажник.



