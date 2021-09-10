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АвтоМото
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10 сентября 21, 12:06
На дорогах Украины заработало 20 новых камер автофиксации
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Камеры автофиксации появились на автодорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.
В нескольких областях Украины с пятницы, 10 сентября, заработают еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

"С 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - написал он.

Таким образом, уточнил Билошицкий, уже с сегодняшнего дня нарушения правил дорожного движения в целом будут автоматически фиксировать 138 камер. Граждане могут ознакомиться с картой размещения этих комплексов на сайте МВД.

Предыдущие два десятка новых камер автофиксации ввели в работу 3 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
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