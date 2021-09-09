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9 сентября 21, 11:35
КСУ рассмотрит законность камер автофиксации на дорогах
автофиксация
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Истцы считают, что автофиксация нарушает презумпцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности и право на профессиональную юридическую помощь.

Конституционный суд Украины в четверг, 9 сентября, рассмотрит конституционность штрафов, полученных за нарушение ПДД, зафиксированными камерами автоматической фиксации. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

Указано, что суд будет рассматривать жалобы Забары А. В., Мартиросяна Г. М. и Копыловой Н. А, которые просят проверить на соответствие КУ.

Граждане считают, что автофиксация нарушает презумпцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности и право на профессиональную юридическую помощь.

Алексей Билошицкий объяснил, на чем настаивает МВД.

"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ», - написал он.

Билошицкий отметил, что за время функционирования камер удалось достичь на этих участках дорог снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое. А согласно третьей статьи Конституции, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Как сообщалось ранее, на автомобильных дорогах в Житомирской и Кировоградской областях, а также в Кропивницком и Харькове начали работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения (ПДД) в автоматическом режиме.
Korrespondent
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