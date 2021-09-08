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АвтоМото
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8 сентября 21, 11:31
В Mercedes-AMG сокращают количество моделей
Mercedes
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Сокращение не коснется самых мощных автомобилей.
Подразделение Mercedes-AMG сделало две самые захватывающие премьеры на автосалоне IAA Mobility Motor Show в Мюнхене. Компания представила свою первую электрическую модель - EQS, которая развивает 789 л.с. и будет выпущен в начале 2022 года, как и невероятный GT 63 SE Performance. Подключаемый гибрид мощностью 843 л.с. это самый мощный серийный автомобиль в истории AMG и Mercedes.

Судя по этим премьерам, в гамме AMG явно нет ограничений, но оказывается, что это не так. Новый генеральный директор Филип Шиммер заявил журналистам, что хочет сократить количество автомобилей, предлагаемых AMG. Сокращения коснутся не дорогих моделей, а только начального уровня.

Шиммер признал, что его предшественник Тобиас Мойерс, который сейчас является генеральным директором Aston Martin, превратил AMG в компанию с феноменальным рыночным положением с точки зрения производительности. Однако ассортимент моделей необходимо немного сократить, и причина этого довольно интересна.

AMG в настоящее время работает над собственной платформой для электромобилей, и ей нужны деньги для создания этой архитектуры. И эти деньги можно сэкономить, разрабатывая и производя модели меньшего размера. Новая платформа позволит инженерам внедрять более сложные технологии в автомобили, в результате чего эти автомобили будут иметь меньше компонентов, чем обычные продукты Mercedes-Benz.

Шиммер также указал на кое-что очень важное - его компания тесно сотрудничает с отделом высокоэффективных энергоблоков (HPP) в Бриксворте (Англия). Здесь производятся двигатели Mercedes для Формулы 1. И новый руководитель хочет перенести их философию на автомобили общего пользования AMG.

Источник: https://sud.ua/
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