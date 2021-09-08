Лучшее время для установления зимней резины

Если у вас нешипованная резина, то менять шины лучше, когда ночью установится плюсовая температура, а днем — когда на термометре температура будет в пределах +7 градусов.





Кто водит машину, тот знает или должен знать, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона надо переобуться. Не надейтесь "перекантоваться" зимой на летних колесах. И летом на зимней резине ездить как минимум расточительно.





У некоторых может возникать вопрос, для чего дважды в год морочить голову, чтобы заменить резину, ведь колеса не мерзнут и не потеют, как человеческие ноги. Кроме того, для машин придумана всесезонка. Так называемая универсальная резина — летняя и зимняя 2 в 1, на которой можно ездить без лишнего заезда на шиномонтаж.





Как температура воздуха может влиять на колеса? Может и влияет — на сам материал. Летняя и зимняя резина отличаются не только протектором (узором и глубиной рисунка), но и качеством резинового сплава. Это те ключевые моменты, которые непосредственно сказываются на сцеплении колес с дорогой. А чем оно лучше, тем автомобиль устойчив в движении.



