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АвтоМото
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8 сентября 21, 11:30
Лучшее время для установления зимней резины
шины
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Автоэксперты призвали ставить зимнюю резину с учетом температуры и выпадение осадков.
Если у вас нешипованная резина, то менять шины лучше, когда ночью установится плюсовая температура, а днем — когда на термометре температура будет в пределах +7 градусов. 

Кто водит машину, тот знает или должен знать, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона надо переобуться. Не надейтесь "перекантоваться" зимой на летних колесах. И летом на зимней резине ездить как минимум расточительно.

У некоторых может возникать вопрос, для чего дважды в год морочить голову, чтобы заменить резину, ведь колеса не мерзнут и не потеют, как человеческие ноги. Кроме того, для машин придумана всесезонка. Так называемая универсальная резина — летняя и зимняя 2 в 1, на которой можно ездить без лишнего заезда на шиномонтаж.

Как температура воздуха может влиять на колеса? Может и влияет — на сам материал. Летняя и зимняя резина отличаются не только протектором (узором и глубиной рисунка), но и качеством резинового сплава. Это те ключевые моменты, которые непосредственно сказываются на сцеплении колес с дорогой. А чем оно лучше, тем автомобиль устойчив в движении. 

Источник: https://society.comments.ua/
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