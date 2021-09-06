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АвтоМото
Новости
6 сентября 21, 13:21
У Mercedes-Maybach появился электромобиль
Mercedes-Maybach электромобиль
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На автошоу в Мюнхене компания Mercedes-Benz презентовала немало новинок, в том числе, роскошный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS.
Экспериментальная модель является предтечей серийной модели флагманского кроссовера.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила двухцветную окраску и богато отделана хромированным декором. Дополняют образ большие 24-дюймовые полированные диски.

Спереди автомобиль выделяется огромной решеткой радиатора с вертикальными планками и расположенными по углам тонкими светодиодными фарами. Сзади на всю ширину машины растянулась тонкая светодиодная лента, выполняющая функции фонарей и указателей поворота. По бокам автомобиль снабдили подножками, а окна украсили широкими полированными окладами. Все двери оснащены электроприводами.



Приборная панель представляет собой огромный экран Hyperscreen с несколькими дисплеями под общим стеклом, который растянулся от левой до правой стойки
Роскошный салон имеет четыре индивидуальных кресла с широким набором регулировок. Приборная панель представляет собой огромный экран Hyperscreen с несколькими дисплеями под общим стеклом, который растянулся от левой до правой стойки. Для отделки использована белая кожа, текстильные вставки с оригинальным орнаментом, дерево и металлические вставки. На консоли между задними пассажирами нашлось место для двух бокалов и вазы с цветами.

В основе концепта лежит модульная электрическая платформа MEA. Она позволит преодолевать на одном заряде порядка 600 км. Появления электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS ожидается в 2023 году.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
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