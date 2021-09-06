У Mercedes-Maybach появился электромобиль

Экспериментальная модель является предтечей серийной модели флагманского кроссовера.





Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила двухцветную окраску и богато отделана хромированным декором. Дополняют образ большие 24-дюймовые полированные диски.





Спереди автомобиль выделяется огромной решеткой радиатора с вертикальными планками и расположенными по углам тонкими светодиодными фарами. Сзади на всю ширину машины растянулась тонкая светодиодная лента, выполняющая функции фонарей и указателей поворота. По бокам автомобиль снабдили подножками, а окна украсили широкими полированными окладами. Все двери оснащены электроприводами.













Приборная панель представляет собой огромный экран Hyperscreen с несколькими дисплеями под общим стеклом, который растянулся от левой до правой стойки

Роскошный салон имеет четыре индивидуальных кресла с широким набором регулировок. Приборная панель представляет собой огромный экран Hyperscreen с несколькими дисплеями под общим стеклом, который растянулся от левой до правой стойки. Для отделки использована белая кожа, текстильные вставки с оригинальным орнаментом, дерево и металлические вставки. На консоли между задними пассажирами нашлось место для двух бокалов и вазы с цветами.





В основе концепта лежит модульная электрическая платформа MEA. Она позволит преодолевать на одном заряде порядка 600 км. Появления электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS ожидается в 2023 году.



