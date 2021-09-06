Цены на бензин и дизтопливо устремились вверх

О том, как поменялись цены на дизтопливо и популярные марки бензина и о причинах подорожания.





По итогам недели, цены на мелкооптовые партии на дизельное топливо в среднем выросли на 53 коп./л (+2,3%), на бензины — на 23–46 коп./л, или на 1,3% (см. табл.). Подорожание связан с тем, что вот уже вторую неделю подряд на европейских рынках наблюдается рост котировок на основные виды нефтепродуктов. За прошедшую неделю он составил в среднем $26/т (+4,8%) и $72/т (+13%) — суммарно за две последние недели.





В частности, нефть марки Brent на этой неделе продолжала дорожать и проделала путь с $70 до $74/барр. (+5,7%), или на $8/барр. (+12%) за две недели.





Стоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю выросла почти на $27/т, или примерно на 4,8% — до $610/т.





На северо-западе Европы рост дизеля был максимальным и составил $28/т, или на 4,8% — до $615/т. Бензины на этом же базисе подорожали на $26/т за неделю, или на 3,8%, до $725/т.





Участники рынка отмечают, что рост европейских котировок продолжает толкать вверх внутренние оптовые цены украинского рынка, несмотря на ряд позитивных новостей на текущей неделе:





определился новый оператор поставок нефтепродуктов «Роснефти» в Украину;

«Укртранснафта» договорилась о поставках дизтоплива по «трубе».





Как отмечается. максимальный рост наблюдался на Кременчугском заводе, где за неделю прайсы выросли на 1,09 грн/л, до 24,04 грн/л, его контрагенты в среднем озвучивали цену на уровне 23,70 грн/л.





Как отметили в Консалтинговой группе «А-95», оптовые цены вернулись на уровень середины июля, когда нефть марки Brent находилась в диапазоне $73–$75/барр..





«В ближайшее время роста цен не ожидается, поскольку они уже достигли июльского уровня при такой же стоимости нефти. Остается ждать новостей с мирового рынка, которые и укажут на дальнейшие движение цен», — отмечают аналитики «А-95» .











