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АвтоМото
Новости
4 сентября 21, 13:06
Xiaomi официально стал автопроизводителем
Xiaomi,
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Современные высокотехнологические компании проявляют повышенный интерес к производству электромобилей.
Компания Xiaomi, известная своим широким ассортиментом потребительских товаров, присоединяется к таким гигантам, как Apple (проект Apple Car), и официально сообщает о регистрации дочернего автомобилестроительного подразделения и его вступлении в «решающую стадию развития».

Впервые о планах выхода на автомобильный рынок сообщил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на пресс-конференции 30 марта 2021 года, в ходе которой также представляли обновленный логотип компании. Спустя пять месяцев, которые были потрачены на проведение «тщательного исследования потребительского рынка», один из мировых лидеров по производству смартфонов объявил о регистрации компании Xiaomi EV Inc с уставным фондом 10 млрд юаней (около 1,547 млрд долларов).

В ближайшие планы дочернего подразделения Xiaomi EV, возглавляемого самим основателем и генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнем, входит увеличение инвестиций в автомобильный бизнес до 10 млрд долларов. Согласно официальным данным, уже сейчас в подразделении Xiaomi EV работает до 300 сотрудников.

Тщательная подготовка к выходу на рынок электромобилей не ограничилась изучением рынка. Всего неделю назад Xiaomi приобрела за 77,37 миллиона долларов компанию, развивающую технологию автономного вождения Deepmotion с целью «повышения технологической конкурентоспособности».

Таким образом Xiaomi официально становится конкурентом на достаточно насыщенном китайском рынке электромобилей для таких компаний, как Baidu и Huawei, а также автопроизводителей Tesla, Xpeng и Nio.

Источник: http://rusjev.net/
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