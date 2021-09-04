Xiaomi официально стал автопроизводителем

Компания Xiaomi, известная своим широким ассортиментом потребительских товаров, присоединяется к таким гигантам, как Apple (проект Apple Car), и официально сообщает о регистрации дочернего автомобилестроительного подразделения и его вступлении в «решающую стадию развития».





Впервые о планах выхода на автомобильный рынок сообщил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на пресс-конференции 30 марта 2021 года, в ходе которой также представляли обновленный логотип компании. Спустя пять месяцев, которые были потрачены на проведение «тщательного исследования потребительского рынка», один из мировых лидеров по производству смартфонов объявил о регистрации компании Xiaomi EV Inc с уставным фондом 10 млрд юаней (около 1,547 млрд долларов).





В ближайшие планы дочернего подразделения Xiaomi EV, возглавляемого самим основателем и генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнем, входит увеличение инвестиций в автомобильный бизнес до 10 млрд долларов. Согласно официальным данным, уже сейчас в подразделении Xiaomi EV работает до 300 сотрудников.





Тщательная подготовка к выходу на рынок электромобилей не ограничилась изучением рынка. Всего неделю назад Xiaomi приобрела за 77,37 миллиона долларов компанию, развивающую технологию автономного вождения Deepmotion с целью «повышения технологической конкурентоспособности».





Таким образом Xiaomi официально становится конкурентом на достаточно насыщенном китайском рынке электромобилей для таких компаний, как Baidu и Huawei, а также автопроизводителей Tesla, Xpeng и Nio.



