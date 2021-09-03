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АвтоМото
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3 сентября 21, 08:52
Cupra представила мощный электрический хэтчбек
Cupra
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Бренд Cupra представил свою концептуальную модель UrbanRebel, которая демонстрирует некоторые стилистические решения и пропорции серийного электромобиля, который выйдет в 2025 году.
Хэтчбек напоминает виртуальный спорткар, а его дизайн создает эффект постоянного движения.

Серийная версия Cupra UrbanRebel станет близким родственником будущего Volkswagen ID.2. На данный момент машина - это всего лишь концепция, но испанцы планируют воплотить ее в жизнь, опираясь на некоторые очень привлекательные конструктивные особенности.

Фары, например, состоят из нескольких треугольников, а передний бампер имеет вид акульего носа. Тонкие передние стойки сочетаются с клиновидной линией между задними стойками и багажником. В целом задняя часть сделана в стиле кроссовера Formentor.

Габаритные размеры авто - длина 4080 мм, ширина - 1795 мм и высота 1444 мм. Ожидается, что они сохранятся в серийной версии. Подробности привода не сообщаются, но предполагается, что на UrbanRebel поставят силовой агрегат с постоянной мощностью 340 л.с. и пиковые 435 л.с., с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Это означает, что концептуальная модель на одну секунду быстрее, чем Formentor VZ5. Кроме того, UrbanRebel разгоняется до 100 км/ч в два раза быстрее, чем стандартный хэтчбек Born (6,6 секунды).





Источник: https://sud.ua/
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