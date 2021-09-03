Cupra представила мощный электрический хэтчбек

Хэтчбек напоминает виртуальный спорткар, а его дизайн создает эффект постоянного движения.





Серийная версия Cupra UrbanRebel станет близким родственником будущего Volkswagen ID.2. На данный момент машина - это всего лишь концепция, но испанцы планируют воплотить ее в жизнь, опираясь на некоторые очень привлекательные конструктивные особенности.





Фары, например, состоят из нескольких треугольников, а передний бампер имеет вид акульего носа. Тонкие передние стойки сочетаются с клиновидной линией между задними стойками и багажником. В целом задняя часть сделана в стиле кроссовера Formentor.





Габаритные размеры авто - длина 4080 мм, ширина - 1795 мм и высота 1444 мм. Ожидается, что они сохранятся в серийной версии. Подробности привода не сообщаются, но предполагается, что на UrbanRebel поставят силовой агрегат с постоянной мощностью 340 л.с. и пиковые 435 л.с., с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.





Это означает, что концептуальная модель на одну секунду быстрее, чем Formentor VZ5. Кроме того, UrbanRebel разгоняется до 100 км/ч в два раза быстрее, чем стандартный хэтчбек Born (6,6 секунды).



















