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АвтоМото
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3 сентября 21, 08:48
Ford представил возрождённый пикап Ranger Splash 2022 года
Ford Ranger Splash
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Ford Ranger Splash хорошо продавался в 1990-х годах, причём так хорошо, что автопроизводитель решил возродить эту версию для Ford Ranger 2022 модельного года.
Такой пикап в исполнении Splash получит цветной стайлинг-пакет: это яркая графика в оранжево-чёрном цвете, эксклюзивные матово-чёрные колёсные диски на 18 дюймов с 12-ю спицами, новые кресла с уникальной цветовой палитрой отделки и многое другое.

Причём патент на торговое наименование Splash фордовцы подали минувшим летом. Правда, ожидалось, что оно будет иметь отношение к электрифицированной модификации Ranger. Прогноз не оправдался, но поклонники марки от этого точно не расстроились.

В этот раз стайлинг-пакет Splash представят в двух стилях. Splash Package примерят автомобили текущего модельного года. Причём одной новой графикой дело не ограничится. Это и новая решётка радиатора с глянцево-чёрным декором, и переработанные бамперы, и иные корпуса наружных зеркал.

В салоне расположатся кресла с контрастной оранжевой прострочкой и особый декор «под карбон».

Вариант Splash Limited Edition будет выпускаться каждые несколько месяцев в рамках серии уникальных оттенков — за один раз будет выпущено всего несколько сотен экземпляров.

Диски эта версия позаимствует у обычного Splash, а вот палитру оттенков экстерьера и интерьера для неё подберут особенную. В первую волну пикап в этом исполнении получит белый цвет — Splash Snow Edition.

Стандартный пакет Splash Package стоит чуть дороже 100 тысяч рублей в переводе на наши деньги. В продаже такие пикапы появятся уже в этом году.







Источник: https://newsyou.info/
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