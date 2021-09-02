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АвтоМото
Новости
2 сентября 21, 12:17
Toyota подтвердила выход гибридной Corolla Cross в 2022 году
Corolla Cross
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Новая Toyota Corolla Cross готовится получить гибридный силовой агрегат, поскольку компания подтвердила, такая версия модели появится в следующем году.
Представители марки намекнули на гибридную Corolla Cross во время дебюта модели в начале этого года, но теперь есть официальное подтверждение того, что гибридный вариант появится в США где-то в 2022 году.

Пока нет информации о том, какую гибридную трансмиссию будет использовать Corolla Cross, но ее мощность вероятно будет выше, чем у гибридного седана Corolla.

Эта модель оснащена 1,8-литровым бензиновым двигателем, а общая суммарная мощность составляет всего 121 л.с., а разгон до сотни составляет 10,7 секунды. Этой гибридной установки будет недостаточно для более крупной и тяжелой версии кроссовера, поэтому стоит ожидать более крупный и мощный бензиновый двигатель в гибриде Corolla Cross.

Toyota, вероятно, предложит полноприводную версию гибрида Corolla Cross, возможно, с аналогичной настройкой, как у модели Prius e-AWD, которая имеет дополнительный электродвигатель, приводящий в действие задние колеса на более низких скоростях.

В негибридной Corolla Cross используется атмосферный 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 лошадиных сил, который предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Источник: https://avtodream.org/
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