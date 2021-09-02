Toyota подтвердила выход гибридной Corolla Cross в 2022 году

Представители марки намекнули на гибридную Corolla Cross во время дебюта модели в начале этого года, но теперь есть официальное подтверждение того, что гибридный вариант появится в США где-то в 2022 году.





Пока нет информации о том, какую гибридную трансмиссию будет использовать Corolla Cross, но ее мощность вероятно будет выше, чем у гибридного седана Corolla.





Эта модель оснащена 1,8-литровым бензиновым двигателем, а общая суммарная мощность составляет всего 121 л.с., а разгон до сотни составляет 10,7 секунды. Этой гибридной установки будет недостаточно для более крупной и тяжелой версии кроссовера, поэтому стоит ожидать более крупный и мощный бензиновый двигатель в гибриде Corolla Cross.





Toyota, вероятно, предложит полноприводную версию гибрида Corolla Cross, возможно, с аналогичной настройкой, как у модели Prius e-AWD, которая имеет дополнительный электродвигатель, приводящий в действие задние колеса на более низких скоростях.





В негибридной Corolla Cross используется атмосферный 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 лошадиных сил, который предлагается как с передним, так и с полным приводом.



