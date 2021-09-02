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АвтоМото
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1 сентября 21, 11:59
Alpha презентовала электрический пикап Wolf
Alpha
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Американский стартап Alpha Motor Corporation представил электрический пикап Wolf.
Автомобиль выставят в музее Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе до конца ноября.

Это только предсерийный прототип, а в производство модель поступит не ранее 2022 года. Машина окрашена металлизированной эмалью и получила массивные защитные дуги с дополнительной светотехникой. Колесные арки с защитными накладками и крупные внедорожные шины на специальных дисках делают дизайн агрессивным.

Помимо двухдверного пикапа будет также предложена версия с увеличенной кабиной Wolf+ и полноценный четырехдверный вариант SuperWolf. Новинка будет иметь размеры 4775х1930х1676 мм при длине бортовой платформы 1651 мм. Автомобиль сможет перевозить до 1360 кг груза.

По предварительной информации пикап будет оснащен батареей на75-85 кВтч, которая даст запас хода более 440 км. Привод – передний и полный. Заявлено, что разгон до сотни займет 6,2 секунды.

Цена базовой версии составит от 36 000 долларов, а топовая версия будет стоить от 46 000 долларов без учета налоговых льгот.








Источник: https://mashyna.com.ua/
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