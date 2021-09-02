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АвтоМото
Новости
1 сентября 21, 11:57
Самый мощный и самый впечатляющий Mercedes-Benz
Mercedes-AMG One
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Новый Mercedes-AMG GT 63 S E Performance показали на официальных фото перед премьерой на автошоу в Мюнхене. Флагманская версия впечатляет своими характеристиками.
До старта производства гиперкара Mercedes-AMG One это будет самый мощный автомобиль немецкой марки. Причем, это плаг-ин гибрид: 4,0-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно выдают 831 л. с. и внушительные 1400 Н∙м крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч занимает лишь 2,9 с, а максимальная скорость ограничена на 316 км/ч. При этом гибрид Мерседес способен проехать 12 км на электротяге и расходует в среднем всего 8,6 л/100 км.



В AMG предусмотренли семь разных режимов езды. Также обязательными являются пневмоподвеска и карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 380 мм сзади.



Примечательно, что внешне E Performance практически ничем не отличается от стандартного Mercedes-AMG GT 63 S. Разве что новые 20-дюймовые диски появились. В отделке салона использованы кожа и карбон, а в мультимедийной системе немного изменено меню.



Источник: https://autoportal.ua/
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