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АвтоМото
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29 августа 21, 11:31
Украину заполонили б/у автомобили: установлен рекорд
автомобиль
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В июле в Украине было зарегистрировано 54 500 б/у авто. Самой популярной маркой остается Volkswagen.
Это рекордный показатель за последние 30 месяцев, пишет «Эксперт». По итогам июля количество подержанных автомобилей превышает число новых машин в 5,6 раза. Ввоз автомобилей увеличился на 59% по сравнению с 2020 годом.

Самыми популярными б/у автомобилями стали модели Volkswagen – 9 200 машин. Затем идет Ford – 4 700 экземпляров. Замыкает тройку Renault с результатом 4 200 единиц. Четвертое и пятое места достались соответственно Skoda (3 600 машин) и Opel (3 500 машин).

Новых машин украинцы купили 9 800 единиц. С начала 2021 года на учет поставлено 58 100 авто, что на 28% больше показателя 2020 года. К слову, автопроизводство Украины выросло в 2,5 раза, Так, за 7 месяцев текущего года в Украине произведено 5 247 машин.

Источник: https://autotheme.info/
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