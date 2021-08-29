Украину заполонили б/у автомобили: установлен рекорд

Это рекордный показатель за последние 30 месяцев, пишет «Эксперт». По итогам июля количество подержанных автомобилей превышает число новых машин в 5,6 раза. Ввоз автомобилей увеличился на 59% по сравнению с 2020 годом.





Самыми популярными б/у автомобилями стали модели Volkswagen – 9 200 машин. Затем идет Ford – 4 700 экземпляров. Замыкает тройку Renault с результатом 4 200 единиц. Четвертое и пятое места достались соответственно Skoda (3 600 машин) и Opel (3 500 машин).





Новых машин украинцы купили 9 800 единиц. С начала 2021 года на учет поставлено 58 100 авто, что на 28% больше показателя 2020 года. К слову, автопроизводство Украины выросло в 2,5 раза, Так, за 7 месяцев текущего года в Украине произведено 5 247 машин.



