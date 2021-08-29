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АвтоМото
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29 августа 21, 11:29
Kia начал продажи обновленного кроссовера Niro PHEV
Niro PHEV
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Южнокорейский бренд приступил к продажам обновленного плагин-гибридного кроссовера Niro версии 2022 модельного года.
Плагин-гибридный Kia Niro получит небольшое обновление для версии 2022 модельного года.

Он получил новый значок с логотипом Kia, получил ту же цену, что и его предшественник и по-прежнему обеспечивает полностью электрический запас хода в 41,84 км.

При его покупке, клиенты могут рассчитывать на получение федеральной налоговой льготы в размере 4 543 долларов в дополнение к государственным и местным льготам (справедливо для рынка США).

Это небольшое обновление после 2020 года, когда Niro PHEV получил новую переднюю и заднюю панели, новую решетку радиатора, новые дневные ходовые огни, противотуманные фары и фары.

Niro PHEV 2022 года оснащается тем же 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем GDI с электродвигателем, общая мощность равна 139 л.с. Он имеет литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 8,9 кВт*ч, которого хватает на 41 км при полной зарядке.

В дополнение к предупреждению о лобовом столкновении и предупреждениях о слепых зонах, комплектация LXS поставляется с другими функциями из системы DriveWise, такими как помощь в дальнем свете и мониторинг за вниманием водителя с предупреждением о выезде ведущего автомобиля.

Версия EX добавляет больше полуавтономных технологий, таких как улучшенная система лобового столкновения и интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop and Go.

Топовая комплектация EX Premium оснащена функцией предупреждения о парковке сзади, системой помощи при движении по шоссе и интеллектуальным круиз-контролем на основе навигации.

Источник: https://avtodream.org/
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