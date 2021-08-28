Apple должна представить свой первый электрокар в 2021 году

Йошино, почетный член японской химической компании Asahi Kasei, получил Нобелевскую премию в 2019 году за разработку химического состава литий-ионных батарей.





Он рассказал о будущем электромобилей и отметил, что ИТ-индустрия все больше обращает внимание на мобильность. Он отметил, что Apple должна быть начеку.





«Стоит обратить внимание на Apple. Что они будут делать? Я думаю, они могут объявить что-то в ближайшее время. И какой тип автомобиля они объявят? Какой тип аккумулятора? Они, вероятно, захотят приобрести его примерно в 2025 году. Я думаю, они должны что-то объявить до конца этого года. Это всего лишь моя личная гипотеза», - сказал Акира Йошино.





Ни для кого не секрет, что Apple работает над автономным электромобилем с 2014 года. У проекта была сложная история, но с 2020 года сообщения об автомобиле под брендом Apple только начали набирать обороты. Сейчас над проектом работает Джон Джаннандреа, старший вице-президент по стратегии искусственного интеллекта и машинного обучения.





Сообщается, что Apple разрабатывает уникальную технологию аккумуляторов и ведет переговоры с южнокорейскими производителями о производстве автомобиля. Это может быть Hyundai, с которым Apple и раньше вела переговоры, поскольку Apple интересовалась платформой E-GMP.





Apple даже наняла соучредителя Canoo Ульриха Кранца, который помогал BMW в разработке электромобилей. У него есть бывшие руководители Porsche и Tesla на руководящих должностях, а также он связан со своим руководителем по продуктам Apple Watch Кевином Линчем, который ранее был техническим директором Adobe в этом проекте.





Сообщается, что Apple Car появится в 2024-2025 годах, а производство начнется раньше. Единственное, что может отложить запуск, - это тот факт, что Apple отстает от таких компаний, как Tesla и Google, когда дело доходит до автономного вождения, поскольку ее тестовые автомобили проехали очень мало километров в качестве своих потенциальных конкурентов.





«Есть два основных направления инноваций, которые могут стать ключевыми. Один из них - новые катодные и анодные материалы. Вторая - это система, в которой используется электромобиль. Другими словами, как люди будут использовать электромобили, как они будут их заряжать и разряжать », - пояснил Йошино.





Йошино отметил, что беспроводная зарядка для автомобилей возможна при интеграции на парковках, а также на некоторых дорогах. Он добавил, что технология будет хорошо работать в тандеме с автономными автомобилями.





В более долгосрочной перспективе автономные транспортные средства могут начать использовать топливные элементы в период с 2030 по 2050 год, потому что к тому времени будут решены такие проблемы, как затраты и технологии.



