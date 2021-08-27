В Украине заработали еще 20 камер видеофиксации. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД.

Общее число камер на дорогах Украины возрастет до 97 штук.

МВД Украины рассказало более подробно о расположении новых фиксаторов.

Волынская область обзаведется дополнительными четырьмя камерами — на автомагистрали Н-22 в направлении Луцка датчики разместят на 82 км+575 и 95 км+200. На этих участках существует скоростное ограничение до 50 км/ч.

Автомагистраль М-19 получила одну камеру на участке 129 км + 788 в сторону Ковель — максимальная скорость равна 50 км/ч.

На автомагистрали М-07 в направлении города Любомль разместили камеру на участке 444 км+971 с ограничением по скорости в 50 км/ч.

Полтавская область получила всего одну камеру — ее установили на международной магистрали М-03 в направлении Киева на 155 км+696.

Во Львовской области появилось сразу пять камер:

На трассе М-11 в направлении Львова на участке 16 км+153;

На автомагистрали М-10 на 21 км+671 в направлении Львова;

На 53 км+580 автомагистрали М-10 в сторону Краковца;

Автомагистрали М-06 также получила одну камеру на участке 528 км+459 в направлении Луцка;

Трасса М-10-01 будет сканироваться на скоростной режим на участке 3 км+360 в направлении села Рясное-Русское.

Киевская область получила четыре устройства для фиксации нарушителей — все они разместились на шоссе Р-01 по обеих направлениях:

На 9 км+784 и 3 км+461 на шоссе Р-01 в сторону Киева;

На 9 км+994 и 3 км+441 на шоссе Р-01 в сторону Обухова.

Запорожье получило 3 камеры в свое распоряжение — их будут использовать на улицах.

Один фиксатор разместили на улице Дом отдыха, в сторону Преображенского моста (ограничение скорости 50 км/ч).

Вторая камера наблюдает за скоростным режимом на улице Истомина, 125-А, в сторону Никопольского шоссе.

Последний датчик оказался на улице Днепр ГЭС, в сторону центра города.

В Мелитополе одна камера расположилась на проспекте Богдана Хмельницкого, 23 в сторону улицы Седовцев — на этом участке ограниченная скорость до 50 км/ч.

Кривой Рог получил две камеры для улицы Волгоградская в обе стороны.

Более подробно ознакомиться с расположением камер можно на карте сайта МВД.

В начале августа многие украинские водители столкнулись с огромными штрафами. Во время растаможки авто с помощью льгот должны выплатить штраф в размере 34 тыс. грн.

Денежные проблемы коснулись владельцев тех авто, которые завозились в страну третьими лицами. Такие водители не имели права дельнейшей передачи транспортного средства.

Напомним, МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса.