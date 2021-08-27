Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.92
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
27 августа 21, 12:37
Mercedes-Benz представил новое поколение модели Citan
Mercedes-Benz
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Немецкая компания Mercedes-Benz представила очередной результат сотрудничества с французским альянсом Renault-Nissan – новую генерацию семейства Citan.
Несмотря на общую платформу с Renault Kangoo, автомобиль значительно отличается от своего французского родственника.

Как и прежде, Citan и Kangoo используют общую платформу и кузовные панели, но, по сравнению с предшественником, дизайн экстерьера и интерьера Mercedes-Benz существенно поменялись. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Команда шеф-дизайнера компании Гордона Вагенера предложила свое видение модели Citan. Автомобиль получил новые бамперы, светотехнику. В базовой комплектации фары галогенные, а за доплату можно заказать более эффективные и экономичные светодиодные LED High Performance.

Модель предложена в двух вариантах – грузовом 2-местном Citan Panel Van и пассажирском 5-местном Citan Tourer.

Первоначально представлен Citan со стандартной колесной базой (2716 мм). Длина новинки — 4498 мм (+177 мм). Модель предложена в двух вариантах – грузовом 2-местном Citan Panel Van и пассажирском 5-местном Citan Tourer. В первом случае объем багажного отделения – 2,9 м3, что позволяет разместить две европаллеты. Кроме того, новинка способна буксировать прицеп массой до полутора тонн. Позже ожидается длиннобазный вариант в 2-, 5- или 7-местном исполнении.

Сбоку доступ в заднюю часть салона обеспечивают две сдвижные двери, а ширина проема достигает 615 мм. Интересно, что обе версии Citan можно заказать как с цельной подъемной задней дверью, так и с распашными асимметричными створками.

Дизайн интерьера полностью переработан и выполнен в фирменном стиле Mercedes-Benz с характерными дефлекторами-турбинами воздуховодов, знакомой по другим моделям марки графикой приборов и рулевому колесу с круглой ступицей.



В топовых комплектациях есть цветной экран на шкале приборов, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя и инфо-развлекательная система MBUX с голосовым ассистентом "Hey Mercedes", способным распознавать 28 языков. Грузовая версия в стандартном исполнении оснащена 6-ю подушками безопасности, а у пассажирской есть дополнительно подушка, которая отделяет водителя от переднего пассажира.

Для покупателей будет предложена широкая линейка бензиновых и дизельных моторов мощностью от 75 до 131 л.с. Во второй половине будущего года появится 102-сильная электрическая версия eCitan. Запас хода электрокара достигает 285 км по циклу WLTP, а на зарядку АКБ емкостью 44 кВтч на стационарной станции от 10 до 80% емкости потребуется порядка 40 минут.

Прием заказов на новый Mercedes-Benz Citan откроется в середине сентябре нынешнего года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж. Ожидается, что в Германии базовый грузовой вариант обойдется примерно в 23800 евро.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
Ещё по теме:
На продажу выставили уникальный золотой суперкар Nissan
В Украине появился пикап Renault Duster
Renault представила компактвэн Express на базе Dacia
Renault ограничит максимальную скорость на всех новых авто
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине заработали еще 20 камер видеофиксации. СПИСОК
noimageSubaru представит новый седан WRX 10 сентября 2021 года
Лента новостей