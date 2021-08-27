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АвтоМото
Новости
27 августа 21, 12:33
Subaru представит новый седан WRX 10 сентября 2021 года
Subaru,
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Компания Subaru готовится представить седан WRX нового поколения.
Премьера должна была состояться на автосалоне в Нью-Йорке 19 августа, но была перенесена на 10 сентября из-за отмены мотор-шоу по причине коронавируса.

Свежие фото WRX показывают близость автомобиля к раллийной тематике, хотя бренд не участвует в ралли более 10 лет. Ожидается, что модель станет одной их последних раллийных машин производителя, которая будет допущена для общего пользования.

Внешность седана не будет сильно отличаться от предшественника. Новинка получит 6-ступенчатую «механику», а вот насчет силового агрегата информации нет. Однако много намеков на 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 300 л.с., или 400 л.с. в заряженной версии.





Источник: https://mashyna.com.ua/
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