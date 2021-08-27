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АвтоМото
Новости
26 августа 21, 13:19
Новый Toyota Land Cruiser 300 получил бронированную версию
Toyota Land Cruiser 300
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Новый Toyota Land Cruiser 300 только-только поступил в продажу, а у него уже появилась бронированная версия.
Оценили защищенный внедорожник в 185 тыс. долларов – он примерно вдвое дороже стандартной модели.

Известно, что бронирован Toyota Land Cruiser 300 компанией RIDA из Нижнего Новгорода по стандарту B6/B7. Это значит, что он выдерживает попадание из автомата Калашникова или снайперской винтовки калибра 7,62 мм. Естественно, стекла пуленепробиваемые, а шины позволяют продолжать движение при проколе.

С виду бронированный Toyota Land Cruiser 2022 ничем не отличается от обычного внедорожника. За основу взяли авто в самой богатой комплектации.

Броня увеличила массу автомобиля до 1150 кг. Справиться с огромным весом должен стандартный 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо мощностью 415 л. с.





Источник: https://autoportal.ua/
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