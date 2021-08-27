В Одессе заработают девять камер фиксации нарушений ПДД
В Одессе могут заработать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Решение об их запуске вынесут на ближайшую сессию городского совета. Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что в городе установили десять камер автофиксации, в ближайшее время заработать могут девять из них.
Две камеры установлены на Южной дороге: на перекрестке с улицей Державина, будут фиксировать нарушения в обе стороны;
Еще две на Николаевской дороге: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую - в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения в сторону центра города;
Также две на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской;
Камера на Добровольского будет фиксировать нарушения водителей, двигающихся от Бочарова в сторону Давида Ойстраха.
Камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет следить за нарушениями при движении от Инглези в сторону Левитана.
А возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать нарушителей, превышающих скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.
Источник: https://korrespondent.net/