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26 августа 21, 13:07
В Одессе заработают девять камер фиксации нарушений ПДД
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В Одессе установили десять камер автофиксации, в ближайшее время заработать могут девять из них.
В Одессе могут заработать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Решение об их запуске вынесут на ближайшую сессию городского совета. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что в городе установили десять камер автофиксации, в ближайшее время заработать могут девять из них.

Две камеры установлены на Южной дороге: на перекрестке с улицей Державина, будут фиксировать нарушения в обе стороны;

Еще две на Николаевской дороге: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую - в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения в сторону центра города;

Также две на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской;

Камера на Добровольского будет фиксировать нарушения водителей, двигающихся от Бочарова в сторону Давида Ойстраха.

Камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет следить за нарушениями при движении от Инглези в сторону Левитана.

А возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать нарушителей, превышающих скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.

Источник: https://korrespondent.net/
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