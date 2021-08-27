В Одессе заработают девять камер фиксации нарушений ПДД

В Одессе могут заработать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Решение об их запуске вынесут на ближайшую сессию городского совета. Об этом сообщает Думская.





Отмечается, что в городе установили десять камер автофиксации, в ближайшее время заработать могут девять из них.





Две камеры установлены на Южной дороге: на перекрестке с улицей Державина, будут фиксировать нарушения в обе стороны;





Еще две на Николаевской дороге: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую - в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения в сторону центра города;





Также две на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской;





Камера на Добровольского будет фиксировать нарушения водителей, двигающихся от Бочарова в сторону Давида Ойстраха.





Камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет следить за нарушениями при движении от Инглези в сторону Левитана.





А возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать нарушителей, превышающих скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.



