АЗС второй раз подряд обязали снизить цены

Министерство экономики обязало сети АЗС снизить цены на топливо.





Так, на конец августа – начало сентября ведомство установило среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/литр. По сравнению с серединой августа средняя цена на бензин снизилась на 0,53 грн/литр, на ДТ – на 1,14 грн/литр.





С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтопливо – 28,11 грн/литр.





Отметим, что МЭРТ снижает цены на топливо второй раз подряд.





Как известно, с 15 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизтопливо. Была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизель. Согласно постановлению, Нафтогаз подает расчеты Минэкономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.



