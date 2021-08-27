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26 августа 21, 12:59
АЗС второй раз подряд обязали снизить цены
бензин
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Средняя стоимость на бензин и дизтопливо, по которым АЗС устанавливают свои цены, снижена второй раз подряд.
Министерство экономики обязало сети АЗС снизить цены на топливо.

Так, на конец августа – начало сентября ведомство установило среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/литр. По сравнению с серединой августа средняя цена на бензин снизилась на 0,53 грн/литр, на ДТ – на 1,14 грн/литр.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтопливо – 28,11 грн/литр.

Отметим, что МЭРТ снижает цены на топливо второй раз подряд.

Как известно, с 15 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизтопливо. Была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизель. Согласно постановлению, Нафтогаз подает расчеты Минэкономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Источник: https://korrespondent.net/
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