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АвтоМото
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23 августа 21, 12:01
На рынок Украины выходит новый автомобиль
Brave Warrior
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Отечественный рынок пикапов пополнил еще один игрок – производитель BAW с пикапами Brave Warrior, в основе которых лежит внедорожник для китайской армии.
Пикапы BAW Brave Warrior на украинском рынке представляет компания «Агсолко Украина». Как сообщает «Автоцентр», отечественному потребителю предложат две модели – с одинарной и двойной кабинами – с колесной базой 2850 и 3035 мм соответственно.

Это такой себе китайский а-ля Land Rover, который выпускается на заводе в Пекине. В его основе лежит армейский внедорожник, поставляемый в армию КНР и не только.

Пикап имеет постоянный полный привод и способен перевозить до 1000 кг груза. У себя на родине машины предлагается с тремя вариантами двигателей на выбор: 2,2-литровым бензиновым мощностью 112 л. с., затем турбированным, тоже бензиновым 2,0-литровым в 190 «лошадок» (250 Нм), выпускаемым на СП с Mitsubishi, а также 2,5-литровым турбодизелем мощностью 136 л. с. (340 Нм). С самым мощным двигателем агрегатируется 6-ступенчатая механическая КП, а с другими – 5-степенчатая.

Более подробно о пикапах BAW Brave Warrior можно будет узнать на выставке «АГРО-Винница», которая пройдет с 7 по 9 сентября.





Источник: https://autotheme.info/
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