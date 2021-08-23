На рынок Украины выходит новый автомобиль

Пикапы BAW Brave Warrior на украинском рынке представляет компания «Агсолко Украина». Как сообщает «Автоцентр», отечественному потребителю предложат две модели – с одинарной и двойной кабинами – с колесной базой 2850 и 3035 мм соответственно.





Это такой себе китайский а-ля Land Rover, который выпускается на заводе в Пекине. В его основе лежит армейский внедорожник, поставляемый в армию КНР и не только.





Пикап имеет постоянный полный привод и способен перевозить до 1000 кг груза. У себя на родине машины предлагается с тремя вариантами двигателей на выбор: 2,2-литровым бензиновым мощностью 112 л. с., затем турбированным, тоже бензиновым 2,0-литровым в 190 «лошадок» (250 Нм), выпускаемым на СП с Mitsubishi, а также 2,5-литровым турбодизелем мощностью 136 л. с. (340 Нм). С самым мощным двигателем агрегатируется 6-ступенчатая механическая КП, а с другими – 5-степенчатая.





Более подробно о пикапах BAW Brave Warrior можно будет узнать на выставке «АГРО-Винница», которая пройдет с 7 по 9 сентября.



















