BMW готовится выпустить следующее поколение 5 Series

В частности, новый BMW 5 Series последует за X3 и 4 Series, предлагая на выбор версии с ДВС, гибридные и полностью электрические силовые агрегаты в соответствии с амбициями BMW продать семь миллионов подключаемых гибридных и чисто электрических автомобилей до конца десятилетия.





К тому времени, когда новая 5 Series поступит в продажу в 2023 году, BMW Group будет предлагать 12 полностью электрических транспортных средств по всему миру, включая электрические версии кроссовера X1 и 7 Series, а также полностью электрическую версию 3 Series.





Следующая 5-я серия - с более острым дизайном передней части и более крутой линией крыши, чем нынешний автомобиль - будет располагаться на усовершенствованной версии модульной кластерной архитектуры (CLAR), используемой всеми текущими моделями BMW, кроме i3, 1 Series, 2 Series Gran Coupé и 2 Series Active Tourer.





Платформа CLAR, совместимая с ДВС, умеренно-гибридными, подключаемыми гибридными и полностью электрическими силовыми агрегатами, а также с задним и полным приводом, лежит в основе стратегии BMW по диверсификации портфеля продуктов в преддверии перехода на электрокары.





BMW 5 Series станет одной из последних полностью новых моделей BMW, выпущенных перед тем, как компания начнет «третий этап» перехода на электричество в 2025 году. Эта новая эра, получившая название «Neue Klasse», положит начало силовым агрегатам для электромобилей нового поколения, повысит внимание BMW к устойчивости цепочки поставок и представит совершенно новую программную платформу с целью предоставления «совершенно нового пользовательского опыта».





Новая 5 Series под кодовым названием G60 может обновляться в течение своего жизненного цикла, чтобы идти в ногу с модельным рядом Мюнхена. Однако, когда автомобиль будет запущен в 2023 году, стратегия BMW «Power of Choice» все еще будет действовать (продолжение первоначальной программы «Project i», в рамках которой были запущены i8 и i3), в соответствии с чем каждая модель предлагается с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми агрегатами.





Таким образом, в значительной степени сохранятся четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели нынешнего автомобиля, работающие только с турбонаддувом, а также расширенный выбор подключаемых гибридных систем, ориентированных на 2,0-литровый или 3,0-литровый бензиновый двигатель. Сохранение 4,4-литрового двигателя M550i xDrive с двигателем V8, кажется более сомнительным, как и бензинового мотора N63 с двойным турбонаддувом, запущенного в 2008 году.





Одной из возможностей для преемника M550i является усиленная версия полноприводной трансмиссии 545e PHEV, которая включает 3,0-литровую рядную шестерку и установленный на коробке передач электродвигатель мощностью 107 л.с. для комбинированных 388 л.с. BMW ранее заявляла, что гибридная модель может быть оснащена электродвигателями мощностью до 201 л.с., что намекает на «заряженную» M5 с отдачей 500 л.с.





Руководитель отдела разработки BMW Клаус Фрёлих уже сказал, что полностью электрических автомобилей M не будет до 2025 года, отмечая, что чисто электрические силовые агрегаты и платформы остаются слишком тяжелыми, чтобы соответствовать динамическим характеристикам современных автомобилей M.





M5 PHEV может использовать электрифицированную установку, которая появится в грядущем внедорожнике X8 M Performance, который, как сообщается, объединит твин-турбо V8 S63 подразделения M с электродвигателем мощностью 200 л.с., выдавая суммарные 750 л.с. В M5 это почти наверняка окажется достаточно значительным приростом (около 134 л.с.), чтобы компенсировать потерю веса гибридной трансмиссии.





Если M5 действительно получит такую трансмиссию, он все равно оставит место на вершине линейки 5 Series для еще более мощного полностью электрического варианта на основе нового i5. Платформа CLAR может вмещать до трех электродвигателей - два на задней оси и один на передней - с общей мощностью 800 л.с.





Стандартный i5 будет отличаться от 5 Series стилем BMW EV с глухой решеткой радиатора, индивидуальным дизайном колес и, основываясь на тонких различиях между двумя недавно обнаруженными прототипами, индивидуальным дизайном задней части. I5, скорее всего, будет отражать линейку нового i4, что означает потенциально выбор заднего и полного привода, с мощностью от 335 л.с. в i5 eDrive40 начального уровня до 536 л.с. в двухмоторном M50.



