Toyota резко сокращает выпуск автомобилей

Причиной такого сокращения стало влияние пандемии COVID-19, неожиданные сбои в цепочке поставок и продолжающаяся нехватка полупроводниковых чипов.





Японский автопроизводитель также ожидает дальнейшее сокращения производства в сентябре текущего года. В Toyota отметили, что в июле компания не досчиталась 65 000 автомобилей ожидаемого североамериканского производства.





Стоить отметить, что на заводах Toyota Motor в Северной Америке за первые семь месяцев 2021 собрали 1,13 миллиона автомобилей.



