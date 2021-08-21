Toyota резко сокращает выпуск автомобилей
Причиной такого сокращения стало влияние пандемии COVID-19, неожиданные сбои в цепочке поставок и продолжающаяся нехватка полупроводниковых чипов.
Японский автопроизводитель также ожидает дальнейшее сокращения производства в сентябре текущего года. В Toyota отметили, что в июле компания не досчиталась 65 000 автомобилей ожидаемого североамериканского производства.
Стоить отметить, что на заводах Toyota Motor в Северной Америке за первые семь месяцев 2021 собрали 1,13 миллиона автомобилей.
Источник: https://mashyna.com.ua/