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АвтоМото
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21 августа 21, 14:03
Toyota резко сокращает выпуск автомобилей
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Корпорация Toyota Motor ожидает снижения производства с 90 000 до 60 000 автомобилей в Северной Америке в августе этого года.
Причиной такого сокращения стало влияние пандемии COVID-19, неожиданные сбои в цепочке поставок и продолжающаяся нехватка полупроводниковых чипов.

Японский автопроизводитель также ожидает дальнейшее сокращения производства в сентябре текущего года. В Toyota отметили, что в июле компания не досчиталась 65 000 автомобилей ожидаемого североамериканского производства.

Стоить отметить, что на заводах Toyota Motor в Северной Америке за первые семь месяцев 2021 собрали 1,13 миллиона автомобилей.

Источник: https://mashyna.com.ua/
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