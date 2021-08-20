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20 августа 21, 11:20
Ford анонсировал выпуск новый спецверсии для Mustang
Ford
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Ice White Edition интересен еще по одной причине.
Впервые после дебюта полностью электрического кроссовера Mustang Mach-E Ford предлагает как для него общий пакет, так и купе Mustang с двигателем внутреннего сгорания.

Конечно, белый цвет является основной темой этого внешнего вида, но есть некоторые различия в исполнении между купе и кроссовером.

Mach-E имеет отделку Star White Metallic Tri-Coat снаружи с серым интерьером и уникальными 19-дюймовыми алюминиевыми колесами с белыми карманами. Отделка купе — классический Ford Oxford White в сочетании с 19-дюймовыми белыми колесами и двухцветным черно-белым интерьером. Оба имеют белые значки.

«Mustang всегда привлекал внимание на дороге, но новый Ice White Edition может — как и оригинальный Mustang 1993 года в кузове Triple White Fox — стать одним из самых популярных предметов коллекционирования будущих поколений», — сказал Джим Оуэнс, Mustang. менеджер по бренд-маркетингу.



«Мы гордимся тем, что продолжаем давнюю традицию Mustang, постоянно предлагая клиентам свежие, новые варианты стилей , чтобы дать им возможность сделать свой Mustang продолжением того, кем они являются».

Хотя внешний вид действительно предлагает обилие белого цвета, вы не получите традиционный тройной белый Stang с белым интерьером, белой отделкой и белым складным верхом. Ford будет предлагать Ice White Edition только на двухдверных моделях EcoBoost и GT Premium в стиле фастбэк. Что касается Mach-E, то он также будет ограничен моделями Premium. Заказы на Mach-E со специальным пакетом начинаются осенью; Купе с комплектацией поступят в автосалоны в начале 2022 года.

Источник: https://avtodream.org/
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