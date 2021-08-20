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20 августа 21, 11:18
Chery готовит дешевый электромобиль для молодежи
Chery
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Компания Chery готовится представить молодежный электромобиль.
В разработке также участвовали Shandong Qihe County, Chery Holding Group и Chery New Energy, поэтому новинка будет продаваться под шильдиком Qilu Auto и получит название Costin EC1.

Электрокар представляет собой Chery eQ1 с измененным дизайном и увеличившимися габаритами. Costin EC1 достигает в длину 3226 мм, в ширину – 1676 мм, в высоту – 1556 мм. Колесная база – 2150 мм. Под капотом находится один электромотор на 34 л.с., о батарее данных нет. Ранее была информация, что запас хода составит 200 км.

В данный момент Costin EC1 находится на стадии сертификации. Начало серийного производства назначено на сентябрь 2021 года. Стоимость не названа, но ориентироваться можно на ценник в 10 000 долларов.





Источник: https://mashyna.com.ua/
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