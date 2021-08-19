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АвтоМото
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19 августа 21, 12:49
Nissan представил яркое спортивное купе
Nissan Z
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Новый заднеприводный спорткар получил лаконичное название Nissan Z, которое отсылает нас ко многим классическим моделям.
Новое серийное купе Nissan Z представляет собой почти полную копию концепт-кара Z Proto, представленного в прошлом году. Наиболее значительным изменением является установка спойлера на крышке багажника.

Новый Nissan Z отличается длинным капотом с мускулистыми линиями и силуэтом, который отдает дань уважения первому поколению Z. Для купе будут доступны три однотонных цвета кузова и шесть двухцветных вариантов окраски.



В последние месяцы много говорилось о двигателе новинки. Теперь мы точно знаем, что машина оснащена 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом. Этот мотор развивает 400 л.с. и 475 Нм. Японскому купе предложено два варианта трансмиссии. Первый – это шестиступенчатая механическая коробка передач. Вторая коробка передач – автоматическая, с девятью ступенями.



По сравнению с уходящим 370Z, Z имеет новые передние и задние амортизаторы. Они снижают демпфирующую силу на 20%, что помогает минимизировать ударные нагрузки на неровных поверхностях. Алюминиевая подвеска на двойных поперечных рычагах также отличается новой геометрией, а повышенная жесткость кузова и электроусилитель руля помогают повысить характеристики на поворотах на заявленные 13%.



Nissan Z оснащен четырехпоршневыми алюминиевыми тормозными суппортами спереди и двухпоршневыми суппортами сзади. На купе установлены 19-дюймовые колесные диски с шинами 255/40 спереди и 275/35 сзади. В Nissan пока не объявили официальные цены на Z, но, по словам представителей компании, цена не должна превысить 40-45 тыс. долларов. У официальных дилеров марки новинка появится весной 2022 года.





Источник: https://focus.ua/
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