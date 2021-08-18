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АвтоМото
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18 августа 21, 11:08
Porsche готовится к дебюту электрического концепта в Мюнхене
Porsche
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Компания Porsche опубликовала на своей официальной странице в Instagram новый пост, демонстрирую концептуальный автомобиль, который однозначно связан с автоспортом.
Porsche объявила о планах посетить предстоящую выставку IAA, которая с 2021 года переезжает из Франкфурта в Мюнхен, чтобы представить «перспективное концептуальное исследование».

Новое изображение-тизер убедительно свидетельствует о том, что мы имеем дело с электромобилем, поскольку четырехточечные светодиодные фары аналогичны фарам концепта Mission E и серийного автомобиля Taycan, который последовал за ним.

Форма фары может заставить вас подумать о 911-ом поколения 996 с оранжевым акцентом в нижнем левом углу, но скорее всего шоу-кар имеет отношение к машине с задним расположением двигателя.



Porsche ясно дал понять, что полностью электрический 911 не появится в этом десятилетии, поэтому было бы слишком преждевременно анонсировать версию с нулевым уровнем выбросов, которая выйдет на улицы не раньше 2030 года.



Также не исключено, что перед нами Macan EV, поскольку изображения новинки «случайно» просочились в Сеть, но демонстрировали другой дизайн фар. При более внимательном рассмотрении изображения видно, что концепт имеет довольно короткую переднюю часть, поскольку черная область вверху, по-видимому, является основанием лобового стекла, на котором расположены дворники.

Это исключает аналог Audi A6 E-Tron от Porsche, так как электрическая концепция на основе СИЗ имела длинный нос, похожий на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это подводит нас к 718. Как некоторые из вас помнят, Майкл Штайнер, член исполнительного совета Porsche по исследованиям и разработкам, рассказал о намерениях компании по разработке электрического концептуального автомобиля 718. Исключив 911, Macan и A6 E-Tron от Porsche, есть основания полагать, что Porsche представит электромобиль Boxster / Cayman EV.

Если наше предположение верно, это может означать только то, что Porsche приняла решение и следующее поколение его спортивного автомобиля будет оснащено полностью электрической трансмиссией. Майкл Штайнер сказал, что компания хочет, чтобы 718 пошел по тому же пути, что и концепция Mission E, которая получила серийную версию.

Источник: https://avtodream.org/
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