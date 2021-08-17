Kia снимает с производства свой самый быстрый седан

Kia совсем недавно обновила свой спортивный седан Stinger. Но источники в американском представительстве компании сообщают, что модель снимут с производства уже ближайшей весной.





Несмотря на признание рынка в 2017 году сразу после премьеры, Stinger так и не вырос в продажах до тех цифр, которых ждали в компании. Таким образом модели осталось жить около полугода, после чего его место на конвейере должен занять минивэн Carnival Hybrid.





Отметим, что сам автопроизводитель пока официально не подтвердил эту информацию, более того, в компании считают, что Stinger является важным компонентом бренда и остается модным автомобилем в модельном ряду.





Stinger был и остается солидным продуктом: яркий, с мощным двигателем и просторным салоном. Но этого рынку явно недостаточно. Проблема Stinger в том, что большинство людей предпочли бы кроссовер, чем седан. А те покупатели, которые смотрят на быстрый заднеприводный автомобиль, выбирают машины других брендов — в первую очередь немецких. Но Kia Stinger — далеко не единственный автомобиль, которому сложнее привлечь потенциальных клиентов, чем журналистов.



