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АвтоМото
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17 августа 21, 10:24
Mercedes-AMG EQS заметили во время зарядки. ФОТО
Mercedes-AMG EQS
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Не секрет, что Mercedes EQS получит AMG-версию уже в ближайшее время и сегодня прототип новинки была сфотографирован на зарядной станции Ionity к югу от Штутгарта, Германия.
Так же, как и недавно замеченный прототип Mercedes-AMG EQS, автомобиль частично покрыт камуфляжем, а именно задняя панель и передняя панель.

На передней стойке также есть немного камуфляжа, возможно, чтобы скрыть значок AMG.

Самая интригующая часть этого EQS - это колеса, которые по своему дизайну явно отличаются от стандартных моделей EQS. Каждое из колес имеет ленту на небольших участках внутреннего обода, которые, как считается, скрывают значки AMG.



Теперь стоит отметить, что нет никакой гарантии, что это полноценный AMG-вариант EQS, поскольку визуальные изменения, внесенные в него, настолько тонкие, что большинство не сможет отличить его от стандартной модели.

Ему также не хватает усиленных тормозных суппортов, как у другого недавнего прототипа, и нет таких же передних суппортов с перфорацией.

Согласно запатентованным товарным знакам автопроизводителя может быть запущен ряд моделей AMG, потенциальными названиями EQS43, EQS53 и EQS63. «43» и «53», вероятно, только выиграют от нескольких изменений по сравнению со стандартной моделью, в то время как EQS63 обещает быть самым мощным вариантом с заявленными 715 л.с.

Источник: https://avtodream.org/
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