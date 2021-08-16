BMW бесплатно заменит V8 сразу на нескольких моделях

Причиной для замены десятков тысяч 8-цилиндровых двигателей стал коллективный иск владельцев в США, на других рынках полностью бесплатной замены ДВС ждать не стоит. Проблемные двигатели с внутризаводским кодом N63TU производились с 2013 по 2019 год. Дефект 4,4-литровых моторов заключалась в чрезмерном потреблении масла.





Юристы владельцев баварских машин требовали от автопроизводителя около 1,9 миллиона долларов, но в результате пошли на компромисс. По условиям мирового соглашения BMW проведет замеры по расходу масла на каждом двигателе, предоставит само масло и один раз починит дефектные моторы. Если ремонт не решит проблему "масложора", то машины получат новые "сердца".













Согласно подписанному документу, на бесплатную замену ДВС в США могут рассчитывать владельцы авто, которые пребывают на гарантии и имеют пробег до 50 тыс. миль. Если машина "прошла" от 50 до 120 тысяч миль, то владельцев ждет скидка от 95 до 15 процентов при покупке нового двигателя. На машины старше десяти лет программа не действует.





Замена двигателей ожидается на купе и кабриолетах 650i, седанах 550i, 750i и 750Li, лифтбеках 550i GT, кроссоверах X5 xDrive50i и Х6 xDrive50i. На всех машинах установлен 8-цилиндровый двигатель объемом 4,4 литра.



