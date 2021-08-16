В Запорожье планируют производить автобусы Mercedes

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) готовится начать в 2022 году серийное производство автобусов под маркой Mercedes. Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на корпорацию УкрАВТО, в состав которой входит ЗАЗ.





Отмечается, что автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой, спроектированной заводскими инженерами при помощи рекомендаций компании Mercedes "для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески Mercedes".





"Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождения аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", - отметили в УкрАВТО.





Так, согласно проекту, транспортное средство рассчитано на 36 пассажиров и предназначено для междугородных перевозок. Пока в планах производство таких автобусов только для внутреннего рынка Украины.





"В перспективе возможен экспорт автобуса в страны, где действуют экологические стандарты Евро-5. Первая опытно-промышленная партия машин будет выпущена в сентябре 2021 года", - уточнили в компании.



