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АвтоМото
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16 августа 21, 12:04
В Запорожье планируют производить автобусы Mercedes
Mercedes
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Первая опытно-промышленная партия будет выпущена в сентябре этого года, серийное производство запустят с 2022 года.
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) готовится начать в 2022 году серийное производство автобусов под маркой Mercedes. Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на корпорацию УкрАВТО, в состав которой входит ЗАЗ.

Отмечается, что автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой, спроектированной заводскими инженерами при помощи рекомендаций компании Mercedes "для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески Mercedes".

"Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождения аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", - отметили в УкрАВТО.

Так, согласно проекту, транспортное средство рассчитано на 36 пассажиров и предназначено для междугородных перевозок. Пока в планах производство таких автобусов только для внутреннего рынка Украины.

"В перспективе возможен экспорт автобуса в страны, где действуют экологические стандарты Евро-5. Первая опытно-промышленная партия машин будет выпущена в сентябре 2021 года", - уточнили в компании.

Источник: https://korrespondent.net/
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