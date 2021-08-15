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АвтоМото
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15 августа 21, 13:09
Hyundai анонсировала дебют хардкорной Elantra N в США
Hyundai
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Hyundai Elantra N является автомобилем, которым корейский автопроизводитель очень гордится: он выглядит агрессивным, в нем много мощности и он напичкан крутыми технологиями.
После долгой тизерной кампании в прошлом месяце был представлен готовый продукт. Мы надеялись увидеть его вживую на автосалоне в Нью-Йорке, но COVID-19 снова закрыл шоу.

Но даже несмотря на то, что на пути появляются вирусы, презентация американской версии Elantra N состоится, только теперь это будет виртуальная премьера.

Анонс все еще состоится 19 августа, но теперь через веб-сайт Hyundai USA и его канал на YouTube. Не исключено, что у Hyundai может быть огромный дисплей и шоу, готовое для показа на автосалоне в Нью-Йорке, но в одном можно быть уверенными точно — виртуальная премьера будет по-своему особенной, и она продемонстрирует точную спецификацию модели для рынка США.

Что не изменится, так это 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 276 лошадиных сил и 392 Нм крутящего момента, которые передаются на передние колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным мокрым сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Кроме того, режим N Grin Shift (NGS), задействованный с помощью ярко-красной кнопки на рулевом колесе, раскрывает дополнительные 10 л.с. для ускорения в стиле push-to-pass.

Другие названия, которые сопровождают Hyundai Elantra N, это N Corner Carving Differential — e-LSD, чтобы помочь снизить мощность, N Power Shift (NPS) и N Track Sense Shift (NTS), которые все направлены на получение максимального удовольствия на проселочной дороге или треке.

14,1-дюймовые тормозные диски с колодками с высоким коэффициентом трения «обеспечивают лучшие в своем классе тормозные характеристики». Шины Michelin Pilot 4S на 19-дюймовых колесах еще больше улучшают управляемость, а встроенный таймер круга обязательно побудит воспользоваться им в полной мере.

Источник: https://avtodream.org/
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