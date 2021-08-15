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АвтоМото
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15 августа 21, 13:06
Способы уберечь коробку передач от перегрева
коробка передач,
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Водителям советуют придерживаться правила «двух минут».
Способы охлаждения АКПП подходят для всех гидромеханических коробок передач и вариаторов, где вращение от двигателя к коробке передает гидротрансформатор. В них жидкость от нагрева теряет свои свойства, а детали быстро изнашиваются.

В жару эксперты советуют водителям придерживаться правила «двух минут». Если автомобиль стоит в пробке дольше, то коробку нужно перевести в режим «Р», передает «За рулем».

В жару не нужно отключать систему «старт-стоп». Хотя это перегружает стартер и аккумулятор, для трансмиссии такой режим движения очень хорош.

В пробке летом, когда движение медленное, но постоянное, можно перевести коробку в режим «L». В современных АКПП с возможностью выбора передач это положение «1». То же самое стоит сделать и с вариатором.

В жаркую погоду не стоит буксировать другие авто или буксовать на месте. Такие режимы и в прохладную погоду перегружают чувствительные агрегаты, а в жару способны просто уничтожить.

Кроме того, очень важно следить за уровнем рабочей жидкости в АКПП. При высокой температуре возникают течи через любые неплотности, что нужно компенсировать. Перегрев в сочетании с нехваткой жидкости очень часто приводит к поломке узла.

Источник: https://sud.ua/
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